انتهاء فرز الأصوات بانتخابات "الوفد".. وإعلان النتيجة بعد قليل

انتهت منذ قليل، عملية فرز أصوات الناخبين بانتخابات حزب الوفد، للتصويت على تعديلات اللائحة، وانتخاب الهيئة العليا للحزب، التى تجرى على 55 مقعدًا؛ منها 50 مقعدًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، و5 مقاعد للسكرتارية المساعدة للهيئة الوفدية.

وجارِ جمع الأصوات النهائية لصالح كل مرشح بعد انتهاء فرز الأصوات، ومن المقرر أن تعلن بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان، المشرفة على انتخابات حزب الوفد، النتيجة النهائية خلال دقائق فى مؤتمر صحفى، بحضور الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وعدد من قيادات الحزب.

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