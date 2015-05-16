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"واتس آب اليوم السابع": مواطن بإمبابة يعثر على حشرة برغيف خبز

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"واتس آب اليوم السابع": مواطن بإمبابة يعثر على حشرة برغيف خبز "واتس آب اليوم السابع": مواطن بإمبابة يعثر على حشرة برغيف خبز
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، شكوى لوجود حشرة فى رغيف الخبز، بعد شرائه من أحد مخابز العيش بإمبابة.

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مواطن يعثر على حشرة برغيف خبز

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