أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جماهير الأهلى تحتفل بالذكرى الـ13 لمباراة "6/1" بهاشتاج "فكرهم ونكد عليهم"

Google+ Print
تحل اليوم الموافق 16 مايو، الذكرى الـ13، لمباراة القمة التاريخية، التى جمعت بين قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، فى إطار مباريات الدور الثانى، لموسم 2001_2002، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر، بنتيجة 6/1، وهى المباراة التى ما زالت جماهير الأهلى تتغنى بها على الرغم من مرور 13 عامًا.

واحتفلت جماهير النادى الأهلى، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بالذكرى الـ13 للمباراة التاريخية عبر هاشتاج حمل عنوان "فكرهم ونكد عليهم"، لا سيما أن جماهير الزمالك هذا الموسم فى قمة نشوتها، نظراً لتصدر فريقها، ترتيب بطولة الدورى العام، وتأخر الأهلى عنه بفارق 11 نقطة، ما يعطى إمكانية كبيرة للمارد الأبيض، بحصد اللقب بعد غياب 14 سنة.

عمر التوبجى احتفل عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "عن كل واحد بيشجع الزمالك مش حيرد على صاحبه الأهلاوى عشان ذكرى الـ6-1".

جماهير الزمالك، غردت على نفس الهاشتاج، مذكرة الأهلى بنتيجة مباراة الفريقين فى بطولة كأس عام 1944، والتى انتهت بفوز المارد الأبيض بسداسية نظيفة.

التراشق اللفظى بين مشجعى الفريقين عبر موقع التدوينات القصيرة، لم يقتصر على هذا الأمر، فرد أحد مشجعى الأهلى على تغريده لمشجع زملكاوى، يذكره فيها بتصدر الزمالك للبطولة هذا العام، قائلاً: "خدوها من نفسكم المرة دى، وبرضه مش هننسى 6/1، وإن كنت ناسى أفكرك".

وغرد حازم جمال، عبر الهاشتاج، بالعبارة الشهيرة للمعلق الرياضى مدحت شلبى، خلال تعليقه على أحداث المباراة، عندما تلاعب خالد بيبو، بمدافع الزمالك بشير التابعى، وأحرز الهدف الخامس للأهلى فى المباراة، وعلق شلبى وقتها بجملة "بيبو وبشير بيبو والجون"، والتى رددها أكثر من مرة، وأصبحت إحدى العبارات التى لا تنسى فى تاريخ التعليق الرياضى.

نتيجة 6/1 -اليوم السابع -5 -2015
>

نتيجة 6/1

مجلة الفرسان فى مانشيت تاريخى -اليوم السابع -5 -2015
>

مجلة الفرسان فى مانشيت تاريخى

كوميكس ساخر من نتيجة المباراة -اليوم السابع -5 -2015
>

كوميكس ساخر من نتيجة المباراة

لقطة تليفزيونية من المباراة -اليوم السابع -5 -2015
>

لقطة تليفزيونية من المباراة

ذكريات مؤلمة -اليوم السابع -5 -2015
>

ذكريات مؤلمة


>- مجلس الأهلى يناقش التجديد "للمديرين" فى جلسة الاثنين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر