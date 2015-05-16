جماهير الأهلى تحتفل بالذكرى الـ13 لمباراة "6/1" بهاشتاج "فكرهم ونكد عليهم"

تحل اليوم الموافق 16 مايو، الذكرى الـ13، لمباراة القمة التاريخية، التى جمعت بين قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، فى إطار مباريات الدور الثانى، لموسم 2001_2002، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر، بنتيجة 6/1، وهى المباراة التى ما زالت جماهير الأهلى تتغنى بها على الرغم من مرور 13 عامًا.

واحتفلت جماهير النادى الأهلى، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بالذكرى الـ13 للمباراة التاريخية عبر هاشتاج حمل عنوان "فكرهم ونكد عليهم"، لا سيما أن جماهير الزمالك هذا الموسم فى قمة نشوتها، نظراً لتصدر فريقها، ترتيب بطولة الدورى العام، وتأخر الأهلى عنه بفارق 11 نقطة، ما يعطى إمكانية كبيرة للمارد الأبيض، بحصد اللقب بعد غياب 14 سنة.

عمر التوبجى احتفل عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "عن كل واحد بيشجع الزمالك مش حيرد على صاحبه الأهلاوى عشان ذكرى الـ6-1".

جماهير الزمالك، غردت على نفس الهاشتاج، مذكرة الأهلى بنتيجة مباراة الفريقين فى بطولة كأس مصر عام 1944، والتى انتهت بفوز المارد الأبيض بسداسية نظيفة.

التراشق اللفظى بين مشجعى الفريقين عبر موقع التدوينات القصيرة، لم يقتصر على هذا الأمر، فرد أحد مشجعى الأهلى على تغريده لمشجع زملكاوى، يذكره فيها بتصدر الزمالك للبطولة هذا العام، قائلاً: "خدوها من نفسكم المرة دى، وبرضه مش هننسى 6/1، وإن كنت ناسى أفكرك".

وغرد حازم جمال، عبر الهاشتاج، بالعبارة الشهيرة للمعلق الرياضى مدحت شلبى، خلال تعليقه على أحداث المباراة، عندما تلاعب خالد بيبو، بمدافع الزمالك بشير التابعى، وأحرز الهدف الخامس للأهلى فى المباراة، وعلق شلبى وقتها بجملة "بيبو وبشير بيبو والجون"، والتى رددها أكثر من مرة، وأصبحت إحدى العبارات التى لا تنسى فى تاريخ التعليق الرياضى.



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نتيجة 6/1



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مجلة الفرسان فى مانشيت تاريخى



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كوميكس ساخر من نتيجة المباراة



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لقطة تليفزيونية من المباراة



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ذكريات مؤلمة

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