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اليوم.. استئناف محاكمة 21 متهما بتشكيل خلية "الرصد والردع" بالعمرانية

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اليوم.. استئناف محاكمة 21 متهما بتشكيل خلية "الرصد والردع" بالعمرانية اليوم.. استئناف محاكمة 21 متهما بتشكيل خلية "الرصد والردع" بالعمرانية
تستأنف اليوم الدائرة 23 بمحكمة شمال القاهرة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، ثانى جلسات محاكمة 21 متهما بتكوين خلية إرهابية لارتكاب أعمال عنف تحت مسمى "الرصد والردع" بمنطقة العمرانية.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 21 متهمًا بتكوين خلية إرهابية تحمل اسم "الرصد والردع"، بينهم 8 محبوسين ومحالين إلى محاكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، فقتل بالخطأ مواطنًا مسيحيًا تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة خارجيًا، علاوة على محاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية، بتمويل من 4 أعضاء بتحالف ما يسمى بدعم الشرعية.

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مصر 365

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