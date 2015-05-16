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"البيشمركة" وطيران التحالف يستهدفان مواقع داعش فى نينوى العراقية

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"البيشمركة" وطيران التحالف يستهدفان مواقع داعش فى نينوى العراقية "البيشمركة" وطيران التحالف يستهدفان مواقع داعش فى نينوى العراقية
قصفت مدفعية قوات "البيشمركة" الكردية وطيران التحالف الدولى المناهض لداعش بالعراق مساء أمس الجمعة مواقع لمسلحين وقيادات بالتنظيم خلال اجتماعهم بقرية العاشق ومرتفعات بادوش جنوب غربى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقالت مصادر عسكرية كردية إن مدفعية البيشمركة قصفت اجتماع قيادات بالتنظيم فى قرية العاشق مقابل مفرق كسكؤ تلعفر، مما أسفر عن مقتل جميع المشاركين فيه، مشيرة إلى أن طيران التحالف استهدف عددا من قناصة داعش على مرتفعات بادوش جنوب غربى مدينة الموصل وقتلتهم جميعا.

وأضافت: أن معلومات البيشمركة أفادت بأن اجتماعا للفصائل السنية السورية والعراقية التابعة لداعش بقرية العاشق، لمناقشة آلية المشاركة فى المعارك القادمة، وحل المشكلات الداخلية فى التنظيم، مما مكن البيشمركة من استهداف الاجتماع.
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