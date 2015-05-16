وزير الخدمة المدنية يرعى جائزة الفالح للتفوق العلمي بالزلفي

يرعى وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج حفل جائزة الفالح للتفوق العلمي مساء الخميس المقبل بمقر نادي الزلفي بالمحافظة وذلك في عامها الرابع عشر.

واعتمد أمين الجائزة مدير التعليم بالزلفي محمد بن عبدالله الطريقي أسماء 37 فائزاً، وفيما يلي أسماؤهم:

أولاً: المعلم والمعلمة: عبدالله حمد البدر من مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، مزنة عبدالله العواد من المدرسة الثانوية السادسة.

ثانياً: مدارس البنين: أحمد علا كمال، أيوب سعود البدر، عبدالعزيز بداح البداح، عبدالعزيز سليمان الطريري، عبدالله إبراهيم العطاالله، ساري عبدالله الحميدي، محمد خالد الحربي، تركي مقرن العبدالمنعم، أحمد بدر البدر.

ثالثاً: مدارس البنات: ندا حمود الجوير، خولة محمد الطريقي، أفراح صالح العنزي، منيرة عبدالعزيز المطير، نجد ناصر البهلال، ريما عبدالعزيز الطوالة، سناء فهد الخميس، رغد إبراهيم الرومي، منار غانم المطيري، رؤى فهد الفهد، أروى أحمد المطوع، مها عبدالرحمن الخليف.

رابعاً: المعهد العلمي: إبراهيم سعود السمحان، عبدالمجيد محمد الرامي.

خامساً: كلية التربية للبنات: نورة فهد الفهد، حصة عبدالله الفهد، هياء عبدالله الفهد.

سادساً: الكلية التقنية: عبدالإله سعود الخليفي، نواف سفر المطيري، عبدالرحمن عبدالله الحربي، نواف فلاح المطيري.

سابعاً: جوائز الإبداع: يوسف سليمان الخميس، عبدالله عبدالعزيز الفرهود، عبدالرزاق محمد القشعمي، تركي مقرن العبدالمنعم، ريان سعود الحربي.