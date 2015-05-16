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«طرق دبي» تعتزم إطلاق مزاد الأرقام المميزة 87

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«طرق دبي» تعتزم إطلاق مزاد الأرقام المميزة 87 «طرق دبي» تعتزم إطلاق مزاد الأرقام المميزة 87

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق المزاد العلني «87»، للأرقام المميزة، الذي سيتم يوم السبت المقبل في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي «قاعة البراحة»، ويحمل ما يقارب 100 رقم للوحات المركبات الثلاثية والرباعية والخماسية، حيث سيتم فتح باب التسجيل للمشاركة فيه غداً الأحد.

وأوضح محمد عبد الكريم نعمت مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص بالهيئة، تسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى إطلاق المزادات العلنية كونها تشكّل اهتماماً واسعاً من قبل المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع الذين يهتمون بشكل واسع في حضور هذه المزادات منذ السنوات السابقة، وحتى يومنا هذا، كونها فرصة مناسبة لاقتناء أرقام مميزة للوحات المركبات.

وأضاف، سيحتوي المزاد العلني المقبل على العديد من الأرقام التي ستكون محط اهتمام الجمهور، لاسيما أنه يجمع ما بين الأرقام الثلاثية، والرباعية والخماسية للفئات H,I,J,K,L,M,N,O,P، ما يُسهم ذلك في تلبية رغبات المتعاملين من هواة اقتناء الأرقام المميزة، مؤكداً أن المزاد يُعد فرصة للجمهور على التواجد والمشاركة فيه باعتباره شاملاً وسيحقق تطلعاتهم ورغباتهم في اقتناء اللوحات المميزة، لافتاً أيضاً أن المزادات العلنية تُحقق التنافس الكبير من الجمهور في الحصول على اللوحة.

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