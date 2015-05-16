اشتراطات وصلاحيات ندب الموظفين

حددت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة اشتراطات ندب الموظف وبحسب المادة رقم «30» يجوز ندب الموظف سواء داخل الجهة الاتحادية أو إلى وزارة أو جهة اتحادية أو محلية أخرى، وذلك للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها وفقاً للشروط الآتية:

لا يجوز ندب الموظف لأكثر من وظيفة واحدة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية، ويكون الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي أو على سبيل التفرغ، وألا تتجاوز مدة الندب ستة أشهر قابلة للتمديد، وأن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى.

وأيضاً لا يجوز ندب الموظف أثناء فترة الاختبار. كما لا يجوز ندب الموظف إلى وظيفة أعلى إذا كان قد حصل على نتيجة تقييم أداء بمستوى بحاجة إلى تحسين، وفقاً لنظام إدارة الأداء عن السنة السابقة، ويخضع الموظف المنتدب لكل القواعد المعمول بها في الجهة المنتدب إليها فيما عدا العلاوة الدورية، والترقية وإنهاء الخدمة.

كما يجوز إنهاء الندب في أي وقت قبل انتهاء مدته، وبحسب الشروط يكون توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المنتدب خارج الجهة الاتحادية من اختصاص الجهة المنتدب إليها إذا كان الانتداب على سبيل التفرغ ووفقاً للإجراءات والجزاءات الإدارية المعمول بها لديها.

وفيما يتعلق بصلاحيات الندب فتكون وفقاً لما يلي: وظيفتا المدير العام والمدير التنفيذي بقرار من الرئيس في حالة الندب داخل الجهة الاتحادية، ومن السلطة المختصة بالتعيين في حالة الندب خارج الجهة الاتحادية. وبالنسبة لباقي الوظائف وفقاً لجدول الصلاحيات والمسؤوليات الذي يصدره المجلس.