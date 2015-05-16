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نهيان بن مبارك وسعيد بن طحنون يحضران أفراح الكويتي والنيادي

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نهيان بن مبارك وسعيد بن طحنون يحضران أفراح الكويتي والنيادي نهيان بن مبارك وسعيد بن طحنون يحضران أفراح الكويتي والنيادي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد محمد بن صالح الكويتي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سالم خلفان النيادي.

وحضر الحفل الذي أقيم عصر أمس بقاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من أعيان القبائل وكبار المسؤولين والضباط وحشد من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وتضمن الحفل مشاركة الفرق الشعبية بعروض وفقرات منوعة.

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