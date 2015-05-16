بلدية دبي تطلق مختبراً لتبني الأفكار الإبداعية

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالحث على الطاقة الإيجابية والإبداع لخلق مجتمع دبي السعادة والتفاؤل للتغلب على كافة التحديات أطلقت بلدية دبي أول مختبر للإبداع في الدولة والشرق الأوسط بحضور المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ومساعدي المدير ومديري الإدارات والأقسام بالبلدية..

وذلك في مبنى مركز التدريب الذي يعد المقر المؤقت للمختبر حالياً تمهيداً لبدء النشاط الإبداعي للمختبر في العديد من المجالات العلمية والفنية والصحية والبيئية..

وذلك لرعاية الكفاءات والإبداعات التي تساهم مساهمة فعالية في التعبير عن طموحات البلدية كإحدى أهم الدوائر الحكومية في دبي والأكثر التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وشدد مدير عام البلدية على أهمية تعاون الجميع في إنجاح أهداف البرنامج ضمن مختلف محاوره ومخططات تنفيذه، في ضوء الخطط الزمنية المعتمدة، وصولاً إلى البغية الأساسية ..

وهي تحقيق سعادة الناس وراحتهم وضمان المقومات التي تكفل للمجتمع تحقيق المزيد من التقدم في شتى دروب التنمية في كافة القطاعات، «بما يتطلبه ذلك من تضافر الجهود والمثابرة في السعي نحو تحقيق مستويات أرقى من التميز والجودة، واستنفار الطاقات للنهوض بمنظومة العمل الحكومي وتحسين مخرجاتها، بما يخدم الناس ويحقق طموحاتهم في حياة كريمة، يواكبون من خلالها ركب التطور العالمي بل وتضمن لهم فيه مكانة الصدارة».

متغيرات إقليمية

وأضاف: «إن التغييرات الإقليمية والعالمية المتسارعة توجب علينا الانتباه إلى حتمية مضاعفة العمل صونًا للمكتسبات التنموية المتحققة، وتعزيزاً لفرص إنجاز المزيد منها بما لذلك من أهمية استراتيجية تصب في المقام الأول في مصلحة الفرد قبل الجماعة..

وتيسر للمجتمع برمته الطريق لارتقاء سلم النجاح بثقة، استناداً إلى خطط واضحة وأهداف محددة ذات أطر تنفيذية دقيقة، حيث يبقى نجاح تلك الخطط مرهوناً بمدى الالتزام بتطبيق بنودها ومحاورها بصورة متقنة وبتكامل كافة الأدوار».

رؤية القيادة

وقال لوتاه إنه اعتمد سياسة الإبداع بالبلدية التي تتضمن رؤية القيادة في نشر ثقافة الإبداع وتهيئة جو من الثقة والتعاون المثمر التي تساعد الموظفين على تحقيق أفضل النتائج بطرق مختلفة وتنمي مهاراتهم من خلال تقديم أفكار ومبادرات إبداعية وإخراجها بشكل منتجات أو خدمات أو تكنولوجيا جديدة..

والتي ستمر من لحظة تقديم الأفكار الابتكارية حتى لحظة إيصالها للمستفيدين النهائيين في إطار الإيمان بأن الإبداع ضرورة لحياة الفرد لكسر الروتين والملل ولتطوير مهارات الفرد ومعارفه ولإثراء حياته بالتجارب والمواقف الجديدة.

كما يهدف المختبر إلى إطلاق مواهب الموظفين في الدائرة، والذي يعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق توجهات القيادة وينسجم مع الرؤية الاستراتيجية بتبوء الصدارة العالمية للدولة التي تحقق رفاهية العيش بالتالي إسعاد الناس..

ويأتي هذا خلال تقديم الخدمات الحكومية الذكية والسعي الدؤوب من كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها للاهتمام في تنمية بيئة العمل الخلاق القادرة على طرح المبادرات المبتكرة وتنفيذ الأفكار الإبداعية الريادية المحقق لتلك الرؤى والتوقعات، وعليه فلا بد لنا من العمل على ترسيخ ثقافة بيئية محفزة للإبداع.

القيادة الملهمة

وبين مدير عام بلدية دبي بأن سياسة الإبداع تتمثل في أن تكون القيادة ملهماً وأنموذجاً يحتذي به كافة الموظفين في مجال التميز والإبداع، والإيمان بتفرد المواهب البشرية واحترام تنوعها والاستفادة من ذلك التنوع كل حسب تخصصه وطبيعة عمله..

وتعزيز نظام الحوكمة المؤسسية وتحقيق العدالة والشفافية والمساواة بني كل الموظفين لضمان تحقيق الولاء والانتماء للمؤسسة بالتالي تحقيق أهدافها بشكل أكثر تميز، وتكريم وتحفيز المواهب البشرية المبدعة بالشكل اللائق وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة والتعليمات المقرة.

كما تتضمن السياسة العامة تنمية المعارف وتسهيل انسيابيتها بين المواهب البشرية العاملة والتمكين المعرفي في مجال الاختصاص الوظيفي وتبني برامج التدريب المختص في مجالات الإبداع والابتكار المؤسسي وإشراك العاملين بتلك البرامج والاستثمار في ناتج عمليات التعلم والتدريب وتشكيل مجتمعات الموهوبين ورعايتهم واحتضانهم والحرص على إدامة الحالة الابتكارية لديهم.

شراكة

وتشمل السياسة العامة أيضاً تعزيز الشراكة مع كافة الجهات المعنية بمواضيع الإبداع والابتكار والاستفادة من تجاربهم في ذلك المجال وفتح قنوات الاتصال مع كافة المعنيين من خلال إدامة وتطوير قنوات التواصل معهم كالمقترحات واللقاءات وغير ذلك، والاهتمام بكافة الأفكار والمتقرحات المقدمة من كافة المعنيين..

لا سيما المواهب الوظيفية والمتعاملين وتبينها والثناء عليها وتشكيل فرق العمل التطويرية وحلقات الجودة والأخذ بالتوصيات المرفوعة من قبلهم الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية والمحافظة على المعارف المتعلقة بالمؤسسة والأفراد وتوثيقها حسب الأصول.

وقال لوتاه «لو أبدع كل منا ولو في عمل بسيط سيتغير نمط حياتنا تماماً، وسنصبح أكثر سعادة وأكثر تفاؤلاً وأكثر استقراراً في حياتنا، خاصة أن البلدية أجرت دراسة استخلصت من نتائجها المرجعية للخطوات القادمة في تعزيز البيئة المثيرة للإبداع لبلدية دبي تلك البيئة التي تواكب تطلعات دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله..

بأن تكون دبي حاضنة الأفكار الابتكارية عالمياً ومن الدول الرائدة في مجال الخدمات الحكومية بهدف إسعاد المتعاملين، حيث تعد هذه الدراسة هي الأولى على مستوى البلدية من حيث اعتمادها على القدرات الداخلية في البناء والتحليل».

تحديث نظام المكافآت

وأوضح أن الدراسة المسحية التي أجرتها البلدية لتحديد مستوى الحالة الإبداعية لدى المواهب البشرية بها أوصت بضرورة تحديث وتفعيل نظام المكافآت والتقدير والتحفيز بما يتعلق بجوانب الإبداع والمقترحات الإبداعية، وكذلك توجيه القيادات لرعاية الموهوبين والاستفادة من تنوع المواهب الوظيفية العاملة في البلدية وتبني مقترحاتهم وتسخير الموارد المختلفة لترجمة تلك الأفكار المبتكرة إلى نتائج مبدعة تسعد الفئات المعنية.

برامج تدريبية

وقال إن هذا المختبر الذي ندشن أولى دوراته هو مشروع عملاق تطلقه البلدية في إطار المبادرات والممارسات والبرامج التدريبية لإطلاق مشروع الإبداع والابتكار بالدائرة بهدف عمل شراكة استراتيجية مع الشركات ..

ومراكز الأبحاث والباحثين والجمعيات والنوادي ذات الصلة والجامعات لمشاركة الطلاب في الدراسات والابتكارات لتطبيق الأفكار الإبداعية وتقديم عروض من قبل شركات تدريبية متميزة بالدولة لجلب المتحدثين في مجال الإبداع من ذوي الاختراعات والابتكارات.

وأشار إلى أن هذه الدورة التأهيلية للمسؤولين في البلدية تهدف أول ما تهدف إلى تأهيل المسؤولين لفهم كيفية التعامل مع المبدعين والأفكار الخلاقة وكيفية التمييز بين الصحيح والصالح منها للبلدية ولدبي من الأفكار الأخرى التي يمكن أن يتم تأجيل تنفيذها في المرحلة الحالية..

ولكن سيبقى جزء مهم وهو عدم إهمال البلدية لأية أفكار إبداعية أبداً، وخاصة التي تساهم مساهمة مباشرة أو بشكل جزئي في تحقيق مجتمع السعادة التي ترمي البلدية إلى تنفيذه طبقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله.

تكامل

وكشف أنه سيتم تخصيص مبنى جديد لمختبر الإبداع والابتكار لبلدية دبي ويتضمن مبنى متكاملاً بكافة الأدوات والمستلزمات بحيث يتضمن مسرحاً للعرض والجلسات والورش التدريبية والعلمية ومختبرات وغرفاً للدراسات والأبحاث وحصر الأفكار..

بحيث يكون هناك مختبر زراعي ومختبر هندسي ومختبر بيئي وصحي ومختبر كيميائي وورشة فنية ومختبر ذكي وهو ما يمكننا ان نطلق عليه بنك المعلومات الإلكترونية، وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك مختبر لإكسبو 2020 لرصد الأفكار الإبداعية والعمل على إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير.

دعم توجهات القيادة بتحقيق سعادة المواطنين

قال حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، بأن إطلاق مواهب الموظفين في دائرتنا يعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق توجهات قيادة إمارة دبي، والرؤية الإستراتيجية بتبوء الصدارة العالمية للدولة التي تحقق رفاهية العيش وبالتالي إسعاد الناس.

ويأتي هذا من خلال تقديم الخدمات الحكومية الذكية والسعي الدؤوب من كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها للاهتمام في تنمية بيئة العمل الخلاق القادرة على طرح المبادرات المبتكرة.

وتنفيذ الأفكار الإبداعية الريادية المحققة لتلك الرؤى والتوقعات، وعليه فلا بد لنا من العمل معا على ترسيخ ثقافة بيئية محفزة للإبداع، وتعزيز الشراكة مع كافة الجهات المعنية بمواضيع الإبداع والابتكار والاستفادة من تجاربهم في ذلك المجال، علاوة على فتح قنوات الاتصال مع كافة المعنيين من خلال إدامة وتطوير قنوات التواصل معهم كالمقترحات، اللقاءات.. الخ.

والاهتمام بكافة الأفكار والمقترحات المقدمة من كافة المعنيين، لا سيما المواهب الوظيفية، والمتعاملين وتبنيها والثناء عليها وتشكيل فرق العمل التطويرية، وحلقات الجودة والأخذ بالتوصيات المرفوعة من قبلهم والاهتمام بحقوق الملكية الفكرية والمحافظة على المعارف المتعلقة بالمؤسسة والأفراد وتوثيقها حسب الأصول.

وقام حسين لوتاه بتكريم المحاضرين وكذلك تكريم المخترعة الإماراتية الطالبة فاطمة الكعبي.

طرق ابتكارية

واستمع مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام إلى عرض لتجربة هاكاثون لتوليد واستنباط الأفكار الإبداعية بطريقة ابتكارية على مرحلتين، وكذلك استعرض لتجربة فتاة إماراتية مبدعة قدمت العديد من اختراعاتها في مجال التكنولوجيا واستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وترويض المخترعات العلمية.

خطة طموحة

أوضح حسين لوتاه أن هناك خطة طموحة وضعها مركز التدريب في البلدية لتحفيز وتشجيع الإبداع والابتكار بالدائرة تشمل حصر واحتضان الأفكار المبدعة والمبتكرة وتقييم الأفكار الإبداعية والابتكارات وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة لتطبق هذه الافكار وتطبيق الإبداعات والابتكارات وتسويقها وتكريم وتحفيز المبدعين والمبتكرين وحفظ الحقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع من خلال وضع مؤشر للإبداع والابتكار على مستوى الوحدات التنظيمية وتحفيز الوحدات التنظيمية التي حققت المستهدف وتكريم وتقدير الموظفين والوحدات التنظيمية التي تحقق عددا من الإبداعات والاختراعات والابتكارات المجدية.