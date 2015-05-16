تطبيق الخدمة الوطنية ثالثاً في «اب ستورز» خلال أسبوع

أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالخدمة الوطنية صنف في متجر التطبيقات «اب ستورز» في المرتبة الثالثة فئة الخدمات ولم يسبقه في الترتيب سوى تطبيقين لشركة جوجل، وذلك خلال أقل من أسبوع على طرح التطبيق من قبل الهيئة حيث طرح التطبيق وبدأ العمل به يوم الأحد الماضي.

وقالت الهيئة إنها أطلقت التطبيق من أجل تسهيل عملية تسجيل المواطنين في الخدمة الوطنية حيث يتم إكمال التسجيل في 5 دقائق فقط من خلال التطبيق بعد أن كانت العملية تستغرق يوماً كاملاً من قبل، مشيرة إلى أن التطبيق يسهل على المواطنين القيام بعملية التسجيل دون أي عناء متضمناً إدخال بياناتهم الشخصية وإرفاق كل الوثائق المطلوبة بكل سهولة..

كما يمكن للمستخدم أثناء قيامه بعملية التسجيل عبر التطبيق القيام بحفظ الطلب والعودة إليه في وقت لاحق في حال عدم توفر كل البيانات لديه في ذلك الوقت.

تطوير

وأكدت الهيئة أن التطبيق سيشهد عملية تطوير وتحديث مستمر وأنه مع نهاية العام الجاري وبداية عام 2016 سيتم إنهاء كافة إجراءات التسجيل عن طريق التطبيق الذكي.

ولم يتطلب الأمر ضرورة حضور المواطنين الذي قاموا بالتسجيل من خلال رسائل نصية أو اتصال هاتفي من قبل الهيئة مصطحبين معهم الوثائق أو الأوراق الثبوتية كالجواز وخلاصة القيد والشهادات الدراسية وغيرها لمطابقتها مع البيانات التي تم تسجيلها إلكترونياً، حيث يتم ذلك في الموحلة المقبلة عن طريق التطبيق بشكل كامل.

تسهيل

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالخدمة الوطنية شهد خلال الأسبوع الماضي تفاعلاً وإقبالاً كبيراً من جانب المواطنين للتسجيل في الخدمة الوطنية والاحتياطية ..

مشـيرة إلى أن التطبيــق يتوفر بنظامي أندرويد وiOS على هواتف شركتي أبل وسامسونغ تحت اسم «الخدمة الوطنية» مشيرة إلى أن التطبيق سيجعل انضمام أبناء الوطن إلى الخدمة الوطنية أكثر سهولة وسرعة في إنهاء الإجراءات للمواطنين داخل الدولة أو من هم في بعثات خارجية.

مبادرات ذكية

وقالت إن إطلاق التطبيق الذكي للخدمة الوطنية يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة تبني مبادرات ذكية وجعل عام 2015 عاماً للابتكار والإبداع وتماشياً مع الخطط التنموية والمبادرات الطموحة لحكومتنا وجهودها لدعم وخلق بيئة مناسبة للإبداع والابتكار من خلال توفير جميع السبل الكفيلة لتحقيق ذلك ..

مشيرة إلى أن التطبيق يتيح إدخال البيانات الشخصية للمسجلين وإرفاق كل الوثائق المطلوبة بكل سهولة ويمكنهم من حفظ الطلب والعودة إليه في وقت لاحق في حال عدم توفر كل البيانات أثناء التسجيل.

توضيح

أشارت الهيئة إلى أن التسجيل في التطبيق سيكون مفتوحاً ومتاحاً للمواطنين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بغض النظر عن الإعلان عن الفئة العمرية والدفعة التي سيلتحقون بحيث يتم التسجيل وإنشاء قاعدة بيانات عنهم، وبعد ذلك يتم التحاق الفئة العمرية المحددة لأداء الخدمة..

وأوضحت الهيئة أنه ولأول مرة يمكن للجمهور الحصول على المعلومات ضمن خاصية المحادثة المباشرة مع هيئة الخدمة الوطنية بالإضافة إلى الاطلاع على آخر أخبار الهيئة والخدمة الوطنية من خلال التطبيق.