36 مليون مشارك في وسم «#محمد_بن_زايد_عزم_وحزم»

احتل وسم «#محمد_بن_زايد_عزم_وحزم» المرتبة الأولى على صعيد ترند الإمارات بنسبة مشاركة تزيد على 36 مليون مغرد، وشهد الوسم تفاعلاً كبيراً بمناسبة ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفد الدولة في اجتماعات القمة الخليجية الأميركية التي عقدت في منتجع كامب ديفيد.

وجاءت التغريدات مؤكدة على قيم الولاء للقيادة الرشيدة للدولة وقراراتها الحكيمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، مجتمعة على أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو مثلهم الأعلى صاحب الرؤية والبصيرة الثاقبة.

وتفصيلا، دون محمد الرئيس: «قائد لا يريد سوى الأمن والسلام للخليج ولشعوب المنطقة ينبذ العنف بجميع أشكاله ويدعو للاستقرار بعزم وحزم، فيما غرد بو ذياب البلوشي: بوخالد لمن بانت الشدايد بانت أفعاله يهابه عدوه من نظرة عيونه».

وقال ماجد بن وقيش «تعجز الحروف عن التحدث عن سموه فكل كلمة لا توفي حق ابن زايد ولكن يكفيني فخر وعز وشموخ أنك تاج راسي»، ودون عمر الساعديد: «يــازعــيم الـرجــولــة نحن عصاك اللي ما تعصاك يا بوخالد».

حكيم

وقال الصرح الشايد: «صقر الجزيرة الجسور الفايز الظافر وهامة المد الصعاب حلالي زعيم وابن زعيم الكاسر الجابر بالعدل حكمه يصون العرض والمالي».

وغردت جوري الشامسي قائلة: «أخذ من حكمة وهمة وعزم أبونا زايد وقربه من شعبه ربي يحفظه آمين يارب»، و دون سيف الدرعي: ولد زايد حكيم كل العرب بو خالد فخرنا وفخر العرب الرجولة والشجاعة في هيبة سموه«.

وقال سعيد الأحبابي: »سدا منيعا لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام«، وكتبت أم فلاح ناشطة وطنية: »أن الشعب الاماراتي أثبت للعالم كله أنه في قمة تلاحمه مع قيادته وأنه أمة واحدة، متمسكة بدستورها كتاب الله وسنة نبيه«، وشارك خالد بن ضحي: »الشيخ محمد بن زايد صاحب فكر مميز قائد استثنائي لمحب لوطنه ولدينه الاسلامي رجال صاحب رؤية مستقبلية ثاقبة«.

محنك

وغرد حسن راشد: »سطر يا تاريخ ودون يا قلم هنا وقف فخرنا وعزنا زعيمنا بوخالد حامي الاسلام والوطن والعلم«، وسجل د. عبدالله الحمادي: »عندما تجتمع القوة والحكمة والحنكة في عقل رجل وتسخر لشعب الامارات فإنك تتحدث عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان«، وشاركت أم إبراهيم »لعزم وحزم نظرته ترجف من حوله قلب حنون على شعبه وأفعاله بالطيب مشموله«.

ودون عبدالله الزعابي: »قائد يمتلك الرؤية والبصيرة والفطنة واليقظة وقدم صورة الإمارات كما ينبغي أن تكون ورسم ملامح الطريق الآمن للخليج كافة« وسجل حسان المرزوقي »وقف بحزم وقوة لكل محاولات الفتنة وتفكيك الأوطان ومضى بالإمارات بكل عزم وثبات إلى طريق الأمن والتقدم والاستقرار".