المزينة: رؤية حكومة الإمارات الأفضل عالمياً وغايتنا رفاهية الإنسان

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي تسخير جميع إداراتها العامة ومراكز الشرطة من أجل تحقيق مؤشر الاستجابة لحالات الطوارئ في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن رؤية الحكومة واضحة في الأجندة، حيث تتبلور في الوصول بالإمارات لتكون أفضل دول العالم في المجالات كافة، مع تركيزها بالدرجة الأولى على رفاهية الإنسان.

جاء ذلك خلال استقباله أعضاء اللجنة الرئيسية لسرعة الاستجابة، بحضور العميد المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، ونائبه العميد عمر الشامسي .

وشدد المزينة على أهمية التكامل بين جميع قيادات الشرطة في الدولة من اجل تحقيق الأجندة الوطنية وتحقيق وزارة الداخلية مؤشر وصول الدوريات الأمنية في حالات الطوارئ إلى المواقع في غضون 4 دقائق خلال عام 2021 والعمل من الآن على تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات.

ووجه المزينة، الإدارة العامة للعمليات بتسخير كافة إمكانياتها لخدمة اللجنة الرئيسية لسرعة الاستجابة لتحقيق المؤشر والوصول إلى سياسة موحدة والزمن المستهدف للاستجابة ومتطلبات تنفيذ الاستجابة.

خطوات

اطلع اللواء خميس مطر المزينة على الخطوات التي أنجزتها اللجنة الرئيسية لسرعة الاستجابة ومراحل تطوير سياسة سرعة الاستجابة والتحديات التي تواجهها اللجنة في تحقيق المؤشر والمقارنات المعيارية مع استراليا وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة .