دراسة: "لايف ستايل" الأمهات قد يؤثر على وزن الطفل فيما بعد

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون يونانيون، نُشِرَت فى مجلة “BMC” بقسم الحمل والولادة، أن أمهات الأطفال الذين مارسوا عادات صحية سيئة خلال فترة الحمل لديهم خطر كبير لإصابة أطفالهم بالسمنة.

ودرس الباحثون بيانات لأكثر من 5100 طفل فى اليونان، ووجدوا أن هؤلاء الأطفال كانوا أكثر عرضة للسمنة فى سن 8 إذا كانت أمهاتهم يعانين من الوزن الزائد، ولم يمارسن ما يكفى من الرياضة، أو كانوا من المدخنات خلال فترة الحمل.

وعلى الجانب الإيجابى، وجد الباحثون أيضا أن التمارين الرياضية المعتدلة خلال الحمل مرتبطة بخفض خطر الإصابة بالسمنة فى مرحلة الطفولة.

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>وقال مؤلف الدراسة لابروس سيدوسيس، أستاذ الطب الباطنى والجراحة فى جامعة تكساس الطبى فى جالفستون، إن الحمل هو مرحلة فى حياة المرأة وهو يعطيها فرصة مهمة لتعديل بعض العادات غير الصحية مثل التدخين واستهلاك الكحول، والمشاركة فى الأنشطة البدنية التى تبنى أسلوب حياة أكثر نشاطاً.

والنساء الحوامل يجب أن يحصلن على 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة وغير الثقيلة فى الأسبوع، وفقاً للكلية الأمريكية للطب الرياضى والكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد.

وأضاف سيدوسيس أنه يجب على العاملين فى مجال الرعاية الصحية تقديم النصيحة للأمهات للحد من زيادة الوزن فى الحمل على النطاق الموصى به، وعدم التدخين واستهلاك الكحول، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة خلال فترة الحمل.. ونشرت الدراسة على الإنترنت مؤخرا.