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رئيس فرنسا السابق: لو أملك المال لاشتريت بوجبا وأهديته لسان جيرمان

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رئيس فرنسا السابق: لو أملك المال لاشتريت بوجبا وأهديته لسان جيرمان رئيس فرنسا السابق: لو أملك المال لاشتريت بوجبا وأهديته لسان جيرمان

(إفي): أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أنه لو كان الأمر بيده لأنفق من ماله الخاص المبلغ اللازم للتعاقد مع بول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي وإهدائه لناديه المفضل باريس سان جيرمان.

ودوّن ساركوزي في حوار مع مستخدمي موقع (تويتر) أنه صديق للقطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وطلب منه بذل كل جهد ممكن للتعاقد مع بوجبا.

وقال ساركوزي مازحا "لا بد من وضع سعر".

ولم يغلق وكيل بوجبا الباب امام عروض الاحتراف رغم تأهل اللاعب مع اليوفي لنهائي دوري أبطال أوروبا، في حين تشير تقارير صحفية إلى رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد معه نظير 95 مليون يورو.

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