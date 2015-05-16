ماركا: الاتفاق تم .. دي خيا إلى ريال مدريد

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية إن الاتفاق تم بين مسؤولي ريال مدريد وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد لينضم إلى الملكي مع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

الإسباني دي خيا تألق مع أتليتكو مدريد قبل أن يلمع ويلمع مع مانشستر يونايتد منذ عام 2011 لتبدأ أنظار الملكي تتحول باتجاه خليفة إيكر كاسياس.

ويواجه إيكر كاسياس العديد من الانتقادات طوال الفترة الماضية ليقترب موعد رحيله أو اعتزاله حراسة مرمى مدريد.

ومن جانبها أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية على حسب مصادرها الخاصة إن الاتفاق على البنود الشخصية قد تم بالفعل بين ريال مدريد ودي خيا.

إذ سيتقاضى دي خيا راتب قدره 90 ألف جنية إسترليني أسبوعيا بعد الضرائب.

وسيمتد عقد دي خيا مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات مع إمكانية التجديد لسنة سادسة أخرى حسبما أكدته ماركا.

وينتهي عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل. إلا أن الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر أكد إن تجديد عقد الحارس الإسباني لم يعد في يد النادي.

وقال فان جال عن عقد دي خيا: " "الأمر يأخذ وقتا طويلا الآن، يمكننا أن نجدد العقد أي وقت لكنني لست صاحب القرار".

وأضاف " "اللاعب هو صاحب القرار وهو الذي يستطيع القبول أو الرفض، أريده أن يبقى لكن عليك أن تسأل دي خيا وليس أنا".