حجازي يشارك في فوز يقرب بيروجيا من ملحق التأهل للدوري الإيطالي

شارك أحمد حجازي مدافع بيروجيا الدولي المعار من فيورنتينا في فوز مهم لفريقه اليوم الجمعة على كاربي 2-0 في الجولة الـ41 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ولعب حجازي أساسيا ولمدة 90 دقيقة.

وجاء فوز بيروجيا على كاربي متصدر الترتيب، والذي ضمن التأهل للدوري الإيطالي الممتاز مباشرة.

ورفع بيروجيا رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، قبل جولة من نهاية المسابقة.

ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز.

واقترب بيروجيا بشكل كبير من التأهل إلى ملحق الصعود للدوري الممتاز مع فريقه، حيث تخوض الفرق أصحاب المراكز من الثالث إلى الثامن دورة لتحديد الصاعد الثالث.