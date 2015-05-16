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انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق فرع شركة موبينيل بالمعصرة

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انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق فرع شركة موبينيل بالمعصرة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق فرع شركة موبينيل بالمعصرة
أمر شريف مختار رئيس نيابة حلوان بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق الذى شب بفرع شركة موبينيل بمنطقة المعصرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد مدير فرع الشركة أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى بسبب توصيل بعض الأسلاك بطريقة خاطئة، ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

وأكد مصدر أمنى أن شرطة نجدة القاهرة، تمكنت من السيطرة على حريق بفرع شركة "موبينيل" الكائن بدائرة قسم شرطة المعصرة، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، ولم يسفر الحريق عن حدوث إصابات، وحدوث تلفيات بأجهزة الفرع.

وأشار المصدر إلى أنه من خلال الفحص وبسؤال مدير فرع الشركة، أقر بأن الحريق بسبب ماس كهربائى بلوحة المفاتيح، ولم يتهم أو يشتبه فى حدوثه جنائيًا، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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