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إصابة 12 شخصا بينهم 3 فى حالة خطرة إثر انقلاب سيارة بطريق سفاجا

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إصابة 12 شخصا بينهم 3 فى حالة خطرة إثر انقلاب سيارة بطريق سفاجا إصابة 12 شخصا بينهم 3 فى حالة خطرة إثر انقلاب سيارة بطريق سفاجا
أصيب، مساء اليوم الجمعة، 12 شخصا بينهم أطفال، جراء انقلاب سيارة أجرة "بيجو" بطريق سفاجا القصير وتحديدا بالكيلو 30، وتم نقل 3 منهم لمستشفى الغردقة العام والباقى لمستشفى القصير.

وتلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد انقلاب سيارة أجرة بيجو بالكيلو 30 طريق سفاجا القصير، أسفرت عن إصابة 12 شخصا تم نقلهم بالسيارات الإسعاف لمستشفى القصير المركزى، كما تم تحويل 3 منهم لمستشفى الغردقة العام لخطورة حالتهم.

فيما أكد حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أن حالتهم ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية، سوى 3 منهم حالتهم خطرة، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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