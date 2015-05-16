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عبد العليم داوود وأبو شقة يتقدمان بالمؤشرات الأولية لانتخابات"عليا الوفد"

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عبد العليم داوود وأبو شقة يتقدمان بالمؤشرات الأولية لانتخابات"عليا الوفد" عبد العليم داوود وأبو شقة يتقدمان بالمؤشرات الأولية لانتخابات"عليا الوفد"
أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات الهيئة العليا بحزب الوفد، عقب فرز ١٤ صندوقا من بينهم ٧ خاصة بأعضاء الهيئة العليا وأخرى للائحة، تقدم كل من (محمد عبد العليم داوود، وحسام الخولى، وأميمة عوض، بهاء الدين أبو شقة، طلعت السويدى، أيمن عبد العال علاء الوحاشى، محمد سليم، عباس حزين، أحمد عز العرب، أحمد السجينى، محمد شردى، كاميليا شردى، طارق سباق، عمر عبد الجواد، محمد حلمى سويلم، هانى أباظة).

كما أظهرت المؤشرات تقدم الأعضاء، نشوى الشريف، وحمادة بكر، والشاذلى النوبى، وهاجر التنونسى، وأحمد الشريف، والمرشحين لعضوية السكرتارية المساعدة للهيئة الوفدية.

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