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"الصحة" تكلف إدارة العلاج الحر بالتفتيش على العيادات للكشف عن ختان الإناث

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"الصحة" تكلف إدارة العلاج الحر بالتفتيش على العيادات للكشف عن ختان الإناث "الصحة" تكلف إدارة العلاج الحر بالتفتيش على العيادات للكشف عن ختان الإناث
أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة أنه كلف إدارة العلاج الحر بالوزارة بالتفتيش والمرور الدورى على العيادات الخاصة لضبط الأطباء المخالفين لقانون مناهضة ختان الإناث خاصة مع ارتفاع نسبة الإناث المختونات لـ82% على يد الأطباء والممرضات وفقا للمسح السكانى الأخير.

وقال وزير الصحة فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن الوزارة بالتعاون مع وزارة السكان ستنظم الاحتفال باليوم العالمى للختان يوم 26 مايو الجارى، مشيرا إلى أن أى طبيب أو ممرضة يثبت تورطه فى إجراء حالة ختان تتم إحالته للنيابة ووقفه عن العمل .


>- ننفرد بتفاصيل قضية ختان إناث جديدة بعد مرور8سنوات على وفاة "بدور" شهيدة الطهارة بالمنيا.."الطب الشرعى"يثبت تورط الأب وزوجته فى قطع الأعضاء التناسلية للطفلة"هاجر"بمقص حديدى.. والأم تكتشف الواقعة فتُبلغ

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