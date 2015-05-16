التموين: تراجع أسعار الخضراوات بعد ضخ كميات إضافية بالمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد تراجعا كبيرا، بعدما تم ضخ كميات إضافية فى فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأضاف وزير التموين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم حاليا استمرار ضخ المنتجات لمواجهة أى نقص فى المنتجات مع تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الدكتور خالد حنفى وزير التموين، قد أكد أن سعر كيلو الطماطم فى المجمعات وصل إلى 3 جنيهات، والخيار 150 قرشًا والكوسة 150 قرشًا والبامية الخضراء 8 جنيهات، بكل فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة ومنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير كل احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أنه يتم حاليًا طرح كل السلع الغذائية فى فروع المنافذ الاستهلاكية بأسعار تناسب محدودى الدخل، ومنها لحوم طازجة مشفية بسعر 40 جنيهاً للكيلو، ولحوم ضأن بسعر 45 جنيهًا، ودجاج مجمد برازيلى بسعر 15 جنيهًا، وسعر كيلو السكر 4.75 قرشًا.

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