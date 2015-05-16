تنظيم "داعش" يعدم 23 مدنيا بينهم تسعة أطفال فى قرية شمال تدمر

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 23 مدنيا على الأقل بينهم تسعة أطفال فى بلدة العامرية الواقعة شمال مدينة تدمر الأثرية فى وسط سوريا، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "مقاتلى التنظيم اعدموا بإطلاق الرصاص 23 مدنيا على الأقل بينهم تسعة أطفال فى بلدة العامرية شمال تدمر". وأضاف أن "من بين القتلى أفرادا من عائلات موظفين حكوميين".

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