وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ: لا يمكن الاستغناء عن الصحافة والإعلام

أكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن رجال الإعلام لهم تقديرهم واحترامهم، ولا يمكن منعهم من الدخول للمستشفيات.

وأضافت الدكتورة لميس المعداوى فى تصريح لليوم السابع، أن الصحفيين عيوننا لتقويم كل معوج، وإصلاح أى خلل وإكمال أى نقص ولا يمكن بأى حال من الأحوال الاستغناء عنهم، فهم الذين يساعدوننا فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مشيرة إلى أنها ستحقق فى أمر منعهم من دخول المستشفى.

وكان مدير مستشفى بيلا المركزى بكفرالشيخ، قد أصدر أمراً إداريًا بمنع دخول الصحفيين، والمصورين والإعلاميين، ومراسلى القنوات الفضائية للمستشفى، إلا بعد موافقة الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، دون إبداء أسباب لذلك.

وحذر مدير المستشفى من خلال لافتة، أمر بتعليقها فى أرجاء المستشفى، الصحفيين والإعلاميين، وكل من يثبت له صلة بأى من وسائل الإعلام، بتعرضهم للمساءلة القانونية، فى حالة مخالفة هذا القرار، وحمل المسئولية لرؤساء الأقسام، ومشرفات التمريض، والممرضات بالمستشفى.

على جانب آخر أعرب عدد من الصحفيين ومراسلى الصحف والقنوات الفضائية بكفر الشيخ، عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب هذا القرار، معتبرين أنه الغريب من نوعه، وما هو إلا صدام جديد من مدير المستشفى بالإعلاميين، بعد قيامهم برصد المخالفات والمهازل التى تحدث بالمستشفى، فى عدة وقائع أبرزها الإهمال، بناء على شكوى أهالى مدينة بيلا، والتى كانت سببًا فى الإطاحة بمدير المستشفى السابق من قبل المحافظ.



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