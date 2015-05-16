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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 16/5 /2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 16/5 /2015 حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 16/5 /2015

مواليد شخصيات مرحة ومحبة للحياة ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام يعانون من بعض المشكلات فى حياتهم التى تؤثر عليهم بشكل كبير ويمكن لمشكلة بسيطة أن تضفى عليهم الحزن.
>توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية الآن أفضل فأنت ابتعدت عن شخص لم يكن يحمل لك أى مشاعر وأنت لا تساهم فى تحسن الأمر بالحزن فعليك أن تكون أكثر تفاؤلا وترى الحياة بمنظور آخر وتبدأ فى تحسن حياتك.
>على مستوى العمل والمال
>عليك البدء فى العمل فى ما هو متاح فالانتظار لن يفيدك بشىء على الإطلاق فأفضل طريقة لتصل للعمل المناسب هى تجربة أعمال مختلفة.

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مصر 365

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