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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 16/5 /2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 16/5 /2015 حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 16/5 /2015

مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من القدرة على تحمل المسئولية وعقبات قرارتهم ولديهم أهداف كبيرة فى حياتهم يسهون لتحقيقها، لديهم قدرة على التحمل والصبر ولكنهم يعانون العند بشكل كبير وهذا يؤثر على حياتهم ومن حولهم.
>توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى
>لا تحاول أن تعيد علاقة انتهت ولا تسعى تجاه شخص قرر بكامل إرادته أن ينهى علاقته بك لأنك تعلم جيدا أنه تحمل منك الكثير وقراره لن يعود فيه مرة أخرى، حياتك يجب أن تسير وتحاول أن تفكر جيدا قبل اتخاذ أى خطوة تجاه علاقاتك الماضية.
>على مستوى العمل والمال
>عملك بدأ فى التعافى وأنت الآن على الطرق السليم وتبذل مجهود أكبر لثبت نفسك وهذا يجعلك تشعر بشكل جيد، ولكن عليك أن تفكر فى الخطوة القادمة خاصة أن هناك من سبقوك بخطوات.

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مصر 365

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