حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 16/5 /2015

مواليد برج الدلو هم أشخاص لهم مستقبل باهر لديهم شخصيات جذابة ويحبون السفر والمغامرة والابتكار فى مجالات مختلفة، روحهم المرحة تجعلهم محل اهتمام الآخرين فهم شخصيات لا يمكن استبدالهم بآخرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>لا تتردد فى اتخاذ خطوة تجاه من تحب فأنت الآن واثق من أن الشعور المتبادل فعليك أما التقرب أو الابتعاد لأن المنطقة الوسط ليست جيدة لقضاء وقت طويل فيها، كما عليك عدم التعميم فكل شخص لديه طابع مختلف.
>على مستوى العمل والمال
>أنت شخص ذكى مبدع ولديك عدد من الأفكار والأهداف التى لا يختلف عليها أحد ولكنك تحتاج لبذل مجهود أكبر فى حياتك لكى تصل لما تريد فأنت لديك كافة المؤهلات ولكنك تحتاج إلى الدفع للاستمرار.
>توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>لا تتردد فى اتخاذ خطوة تجاه من تحب فأنت الآن واثق من أن الشعور المتبادل فعليك أما التقرب أو الابتعاد لأن المنطقة الوسط ليست جيدة لقضاء وقت طويل فيها، كما عليك عدم التعميم فكل شخص لديه طابع مختلف.
>على مستوى العمل والمال
>أنت شخص ذكى مبدع ولديك عدد من الأفكار والأهداف التى لا يختلف عليها أحد ولكنك تحتاج لبذل مجهود أكبر فى حياتك لكى تصل لما تريد فأنت لديك كافة المؤهلات ولكنك تحتاج إلى الدفع للاستمرار.