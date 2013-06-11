استبيان عالمى: المتعاملون بالتكنولوجيا يحققون نتائج أفضل فى أعمالهم

كشفت شركة بلوكوت سيستمز، الشركة الأولى فى السوق فى تطوير تكنولوجيا ضمان الأعمال نتائج استبيان عالمى جديد يؤكد أنه عندما يختار الموظفون أفضل التقنيات بسرعة وأمان، تصبح الشركات أكثر قدرة على الإبداع والتواصل والتعاون والابتكار والتنفيذ والمنافسة والفوز.

وأكد استبيان الذى شمل أكثر من 1900 من خبراء تكنولوجيا المعلومات والأعمال، أعدته وحدة التحليل بمجلة إيكونوميست، ونفذته شركة فانسون بورن أن 84 % من قادة الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات حول العالم يتفقون على أن تمكين الموظفين يحسن من كفاءة الشركات.

ويرى قادة الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات فى أسرع الشركات نموا فى العالم كذلك أن تمكين الموظفين من اختيار التكنولوجيا يرفع الإيرادات ويزيد من الأرباح بنسبة أكثر من 35 %.

كما كشف الاستبيان كذلك أن قادة الأعمال والموظفين الذين يفكرون بصورة مبدعة يدعمون الانتقال من التكنولوجيا التى يتحكم فيها قسم تكنولوجيا المعلومات فى الشركة إلى الاستخدام الاختيارى لأفضل التقنيات والأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتاحة فى السوق.

ويتطلب تأمين هذه التكنولوجيا مع تمكين الأعمال منهجاً جديداً للحماية والتأمين لا يقتصر على ما يمنعه قسم تكنولوجيا المعلومات بل يشمل أيضاً ما يتيحه ويجعله ممكنا.

وصرح جريج كلارك، الرئيس التنفيذى لشركة بلوكوت سيستمز، قائلا: "يغلب على تطبيق وسائل الحماية والأمان الكثير من الخوف من المجهول ومن التقنيات الجديدة ومن فقد التحكم، وأدى هذا الخوف إلى تحجر أعاق النمو فى الشركات، ومن أجل تمكين الشركات، ينبغى تغيير نموذج الحماية والتأمين بحيث يتيح للموظفين كل على حدة تحسين وتهيئة التقنيات التى تتيح لهم تنفيذ مهام وظائفهم بكفاءة عالية".

تحاول الشركات استغلال قوة التكنولوجيا لتقديم منتجات وخدمات جديدة، وتحسين تجربة الموظفين وتعزيز الميزة التنافسية، ولكن طرق الحماية والتأمين التقليدية متحجرة للغاية وعتيقة مما يكبل الشركة ويعوق الموظفين من مواكبة تطبيق الإبداع والابتكار، وبحسب نتائج المسح، يؤمن 52 % من قادة الأعمال بأن سياسات تكنولوجيا المعلومات تبطئ إيقاع الإبداع، بينما يعتقد 53 % منهم أنها تؤدى إلى إعاقة خدمة العملاء.

تعرف أسرع الشركات نمواً فى العالم كيف تحقق المزيد من الأرباح، وكيف تحسن مستويات الكفاءة والابتكار باستخدام التكنولوجيا، حيث نجحت 68 % من أسرع الشبكات نموًا فى العالم فى زيادة الأرباح باستخدام التقنيات الجديدة مقارنة بنسبة 39 % من الشركات بطيئة النمو، وبالمثل استخدمت 66 % من أسرع الشبكات نموًا فى العالم التكنولوجيا لتمكين الموظفين مقارنة بنسبة 48 % من الشركات بطيئة النمو.