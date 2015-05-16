حظك اليوم برج الثور يوم السبت 16/5 /2015

الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية وهذا يجعلهم شخصيات مستقلة تحب الاعتماد على نفسها ولا تسمح لأحد بأن يقف عائق فى سبيل تحقيق ما تحلم به وهم شخصيات يمكنهم الوصول لما يأملون إليه مع الوقت.

> توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد للغاية فأنت وشريك حياتك بينكم العديد من الصفات المشتركة التى تجعل بينكم حياة ممكنة وعلى الرغم من بعض المشكلات التى تتعرض لها العلاقة بينكم إلا أنك قادر على الاحتواء.

>

>أنت شخصية ذكية للغاية ويمكنك أن تحقق مزيدا من النجاح فى حياتك العملية ولا تسمح لأى شخص بأن يؤثر على ذلك مهما كانت علاقتك قوية معه، كما أن لديك العديد من المشروعات التى يجب التركيز فيها.

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });