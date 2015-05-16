حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 16/5 /2015

مواليد برج الحمل يتمتعون بمزايا ومواصفات هامة تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين، لديهم روح مرحة ويهتمون بمن حولهم يقدسون الحياة العائلية لا يريدون أن يجرحون أحد مهما أساء إليهم وهم أشخاص محببون للجميع.

>توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومستقر وشريك حياتك أصبح الآن يتفهمك ويعرف ما تحتاج إليه أكثر من أى وقت مضى وهذا يجعلك تشعر بثقة من العلاقة ويزيل الخوف من مستقبل الاستمرار فيها بعد الآن.

>على مستوى العمل والمال

>حياتك العملية تسير بشكل مستقر وأنت تتخذ خطوات سليمة تجاه تحقيق حلمك وتطلب المساعدة على عكس ما كنت ترفضه فى الماضى فأنت الآن أكثر نضجا ويمكنك تحمل مسئولية قراراتك.

شبكةعيونالإخبارية

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