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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 16/5 /2015

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حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 16/5 /2015 حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 16/5 /2015
مواليد برج الأسد لديهم طلة مبهجة تعطى روحا للمكان الذى يتواجدون فيه حياتهم غير تقليدية ويريدون دائما القيام بما هو جديد، ولديهم روح مرحة والقدرة على إسعاد من حولهم بأقل مجهود ممكن ولا يحبون النفاق والعند.
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توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تسير بشكل مستقر وتشعر بمدى قربك وتعلقك بشريك حياتك ولا يوجد مشكلات قوية بينكم لذلك عليك أن لا تبتكر واحدة من وحى الفراغ، كما أنه يكن لك مشاعر حقيقة فلا تحكم عليه من علاقاته السابقة.
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على مستوى العمل والمال


>عملك الآن أفضل فالفترة الماضية واجهت بعض التحديات ولكن فى النهاية وصلت إلى بر الأمان ومديرك أصبح يعتمد عليك ويثق فيك بعد أن أثبت ولاءك للعمل، فقط عليك أن تكسب زملاءك لصفك.

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مصر 365

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