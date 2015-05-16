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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 16/5 /2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 16/5 /2015 حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 16/5 /2015
البرج المائى الأول وأصحاب هذا البرج لديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام تحب السعادة والسفر والمغامرة لا يريدون أن يعيشوا وفقا لقيود المجتمع ويعتقدوا أنهم دائما على قدر المسئولية.
>حياتك العاطفية تمر بأزمات متعددة وتشعر أنك مقيد فى العلاقة ولا يوجد ما يدفعك للاستمرار عليك التحدث مع شريك حياتك فى الأمر ومناقشة الأمور العالقة بينكم بشكل أكثر تعمق والتحدث فى شكل الحياة بينكم.
>على مستوى العمل والمال
>العمل يسير بشكل جيد وأنت تقوم بما هو مطلوب منك وتحاول أن تقيم مشروعك الخاص ولكن لا تعرف من أين تبدأ لذلك عليك اللجوء لمن هو أكثر خبرة ولا تأخذ قرارات متسرعة دون أن تفكر فيها جيدا.
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مصر 365

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