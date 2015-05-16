حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 16/5 /2015

مواليد برج العذراء يتمتعون بشخصيات مبدعة ومخلصة لديهم أحلام كبيرة وأن يكونوا أثرياء على رأس هذه الأحلام، كما أنهم شخصيات طموحة لا تقبل بما تصل إليه وتريد دائما أن تكون ناجحة ومستقلة وهذا يجعل حياتهم مثيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية تمر بعدة مشكلات أولها وجود فجوات فى التفاهم بينكم فأنت وشريك حياتك تشعرون بالبعد فى وجهات النظر لذلك إذا قررت استكمال العلاقة عليك أن تحاول إيجاد طريقة للتقريب بينكم.
>على الرغم من أن هناك تحديات كبيرة فى عملك ومرورك ببعض المشكلات إلا أنك قادر بشخصيتك القوية على تخطيها وهذا يجعلك محل إعجاب زملائك ومديرك فى العمل ويجعل الاعتماد عليك كبير.
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توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية تمر بعدة مشكلات أولها وجود فجوات فى التفاهم بينكم فأنت وشريك حياتك تشعرون بالبعد فى وجهات النظر لذلك إذا قررت استكمال العلاقة عليك أن تحاول إيجاد طريقة للتقريب بينكم.
على مستوى العمل والمال
>على الرغم من أن هناك تحديات كبيرة فى عملك ومرورك ببعض المشكلات إلا أنك قادر بشخصيتك القوية على تخطيها وهذا يجعلك محل إعجاب زملائك ومديرك فى العمل ويجعل الاعتماد عليك كبير.
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