حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 16/5 /2015

مواليد برج العقرب لديهم شخصية قوية لا يمكن هزيمتها بسهولة روحهم المرحة يمكنها التغلب على المشكلات لا يحبون العيش مع شخصيات لا تشبههم ودائما طموحون ولديهم أمل فى الحياة ومحبون للمغارة والسفر.

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توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

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>حياتك العاطفية غير واضحة خلال هذه الفترة فهناك من يحاول التقرب منك ولكنك غير متأكد من طبيعة مشاعره لذلك لا تريد أن تعشم نفسك بأمور غير واضحة، لا تتسرع واترك كل شىء يأخذ وقته.>حياتك العملية بدأت تضغط على أعصابك وتشعر أن طاقتك اقتربت من الانتهاء وأنك تحتاج إلى راحة تقضيها مع أصدقائك أو وحدك بعيدا عن الضغط والعمل المستمر، لذلك لا تتخلى عن ذلك.