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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 16/5 /2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 16/5 /2015 حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 16/5 /2015

مواليد لديهم شخصية قوية لا يمكن هزيمتها بسهولة روحهم المرحة يمكنها التغلب على المشكلات لا يحبون العيش مع شخصيات لا تشبههم ودائما طموحون ولديهم أمل فى الحياة ومحبون للمغارة والسفر.
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توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية غير واضحة خلال هذه الفترة فهناك من يحاول التقرب منك ولكنك غير متأكد من طبيعة مشاعره لذلك لا تريد أن تعشم نفسك بأمور غير واضحة، لا تتسرع واترك كل شىء يأخذ وقته.
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على مستوى العمل والمال


>حياتك العملية بدأت تضغط على أعصابك وتشعر أن طاقتك اقتربت من الانتهاء وأنك تحتاج إلى راحة تقضيها مع أصدقائك أو وحدك بعيدا عن الضغط والعمل المستمر، لذلك لا تتخلى عن ذلك.
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