حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 16/5/2015

مواليد برج الميزان لديهم شخصية جذابة يمكن أن تعتمد عليهم أحلامهم الكبيرة تبهر الجميع، وشخصياتهم دائما لا تخذلك ولهم طابع مثير ويريدون أن يكونوا فى المقدمة ولا يحزنون إذا ضاع منهم شىء لأنهم متأكدون أن فى مقدراهم التعويض عنه.

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توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

على مستوى العمل والمال

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>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومناسب لطبيعة حياتك فشريك حياتك يثبت يوما بعد يوم أنه الأحق بك ويبذل مجهودا كبيرا لإسعادك وإدخال البهجة على قلبك كما أنه لا يضغط عليك فى شىء وينتظر أن تترف بالمثل.>عملك يسير بشكل مناسب فلا شىء يتغير أنت فق تحتاج إلى إجازة طويلة تستعيد فيها حياتك وحيويتك التى كنت معتادا عليها، حاول أن تحل على هذه الإجازة لتعود بكامل قوتك لتعمل وتحقق نجاحات.