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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 16/5 /2015

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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 16/5 /2015 حظك اليوم برج القوس يوم السبت 16/5 /2015

مواليد برج القوس من الشخصيات التى تحب أن تلقها فى حياتك فلديهم روح مرحة وأحلام وطموحات كبيرة، يمكن الاعتماد عليهم والثقة فى آرائهم، لا يحبون الكذب والنفاق ويمكن كسب صداقاتهم بالراحة وبشكل سريع دون مجهود.
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توقعات ماغى هالة عمر على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية تمر ببعض المشكلات ولكنك اعتدت على ذلك ولم يعد هذا الأمر يغضبك بعد الآن وتفكر جديا فى وضع نهاية لهذه العلاقة التى أصبحت ترهقك بشكل كبير وأنت تستطيع فعل ذلك فلا تعود فى قرارك.
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على مستوى العمل والمال


>حياتك العملية جيدة وأنت تحب عملك وتبذل فيه مجهودا كبيرا ولكنه أصبح يشكل حملا كبيرا عليك ولا يمكنك أن تأخذ بضعة الأيام لنفسك وتشعر أن حياتك كلها أصبحت تتمحور حول العمل وهذا يغضبك.
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مصر 365

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