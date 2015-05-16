توقعات الأبراج يوم السبت 16/5/2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 16/5 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 16/5 /2015

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 16/5 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 16/5 /2015

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الأسد يوم السبت 16/5 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 16/5 /2015

توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 16/5/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

حظك اليوم بر لتعمل برج العقرب يوم السبت 16/5 /2015

توقعات ماغى فرح لبرج العقرب على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 16/5 /2015

توقعات ماغى هالة عمر على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 16/5 /2015

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 16/5 /2015

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 16/5 /2015

على مستوى العمل والمال

>مواليد برج الحمل يتمتعون بمزايا ومواصفات هامة تميزهم وتجعلهم محل إعجاب من الآخرين، لديهم روح مرحة ويهتمون بمن حولهم يقدسون الحياة العائلية لا يريدون أن يجرحون أحد مهما أساء إليهم وهم أشخاص محببون للجميع.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومستقر وشريك حياتك أصبح الآن يتفهمك ويعرف ما تحتاج إليه أكثر من أى وقت مضى وهذا يجعلك تشعر بثقة من العلاقة ويزيل الخوف من مستقبل الاستمرار فيها بعد الآن.>حياتك العملية تسير بشكل مستقر وأنت تتخذ خطوات سليمة تجاه تحقيق حلمك وتطلب المساعدة على عكس ما كنت ترفضه فى الماضى فأنت الآن أكثر نضجا ويمكنك تحمل مسئولية قراراتك.>الثور ثانى الأبراج فى الدائرة الفلكية وهذا يجعلهم شخصيات مستقلة تحب الاعتماد على نفسها ولا تسمح لأحد بأن يقف عائق فى سبيل تحقيق ما تحلم به وهم شخصيات يمكنهم الوصول لما يأملون إليه مع الوقت.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد للغاية فأنت وشريك حياتك بينكم العديد من الصفات المشتركة التى تجعل بينكم حياة ممكنة وعلى الرغم من بعض المشكلات التى تتعرض لها العلاقة بينكم إلا أنك قادر على الاحتواء.>أنت شخصية ذكية للغاية ويمكنك أن تحقق مزيدا من النجاح فى حياتك العملية ولا تسمح لأى شخص بأن يؤثر على ذلك مهما كانت علاقتك قوية معه، كما أن لديك العديد من المشروعات التى يجب التركيز فيها.>مواليد برج الجوزاء لديهم شخصيات مختلفة ومميزة عن من حولهم لديهم روح مرحة وحياة مليئة بالإثارة ويمكنهم مساعدة الآخرين بحب دون امتعاض كما أنهم لا يقبلون بالهزيمة ويريدون دائما أن يكونوا محل اهتمام الآخرين.>حياتك العاطفية لا تسير بشكل جيد على الإطلاق وأنت تشعر بأنك تريد أن تعيد التفكير فيما يحدث وتأخذ قرارا جديا وهذا يمكن أن يكون به جزءا من التسرع، لذلك عليك أن تعيد التفكير فى الأمر بشكل موضوعى.>عملك يسير بشكل جيد وروتينى فلا يوجد أى تغيرات تحدث وتشعر أن كل يوم يمر كالسابق وهذا يعود إليك فأنت يمكن أن تضيف بعض البهجة والتغير فى العمل وتبدع فى أمور أكثر تجعل الحياة الروتينية التقليدية تمر.>برج السرطان البرج المائى الأول وأصحاب هذا البرج لديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام تحب السعادة والسفر والمغامرة لا يريدون أن يعيشوا وفقا لقيود المجتمع ويعتقدوا أنهم دائما على قدر المسئولية.>حياتك العاطفية تمر بأزمات متعددة وتشعر أنك مقيد فى العلاقة ولا يوجد ما يدفعك للاستمرار عليك التحدث مع شريك حياتك فى الأمر ومناقشة الأمور العالقة بينكم بشكل أكثر تعمق والتحدث فى شكل الحياة بينكم.>العمل يسير بشكل جيد وأنت تقوم بما هو مطلوب منك وتحاول أن تقيم مشروعك الخاص ولكن لا تعرف من أين تبدأ لذلك عليك اللجوء لمن هو أكثر خبرة ولا تأخذ قرارات متسرعة دون أن تفكر فيها جيدا.>مواليد برج الأسد لديهم طلة مبهجة تعطى روحا للمكان الذى يتواجدون فيه حياتهم غير تقليدية ويريدون دائما القيام بما هو جديد، ولديهم روح مرحة والقدرة على إسعاد من حولهم بأقل مجهود ممكن ولا يحبون النفاق والعند.>حياتك العاطفية تسير بشكل مستقر وتشعر بمدى قربك وتعلقك بشريك حياتك ولا يوجد مشكلات قوية بينكم لذلك عليك أن لا تبتكر واحدة من وحى الفراغ، كما أنه يكن لك مشاعر حقيقة فلا تحكم عليه من علاقاته السابقة.>عملك الآن أفضل فالفترة الماضية واجهت بعض التحديات ولكن فى النهاية وصلت إلى بر الأمان ومديرك أصبح يعتمد عليك ويثق فيك بعد أن أثبت ولاءك للعمل، فقط عليك أن تكسب زملاءك لصفك.>مواليد برج العذراء يتمتعون بشخصيات مبدعة ومخلصة لديهم أحلام كبيرة وأن يكونوا أثرياء على رأس هذه الأحلام، كما أنهم شخصيات طموحة لا تقبل بما تصل إليه وتريد دائما أن تكون ناجحة ومستقلة وهذا يجعل حياتهم مثيرة.>حياتك العاطفية تمر بعدة مشكلات أولها وجود فجوات فى التفاهم بينكم فأنت وشريك حياتك تشعرون بالبعد فى وجهات النظر لذلك إذا قررت استكمال العلاقة عليك أن تحاول إيجاد طريقة للتقريب بينكم.>على الرغم من أن هناك تحديات كبيرة فى عملك ومرورك ببعض المشكلات إلا أنك قادر بشخصيتك القوية على تخطيها وهذا يجعلك محل إعجاب زملائك ومديرك فى العمل ويجعل الاعتماد عليك كبير.>مواليد برج الميزان لديهم شخصية جذابة يمكن أن تعتمد عليهم أحلامهم الكبيرة تبهر الجميع، وشخصياتهم دائما لا تخذلك ولهم طابع مثير ويريدون أن يكونوا فى المقدمة ولا يحزنون إذا ضاع منهم شىء لأنهم متأكدون أن فى مقدراهم التعويض عنه.>حياتك العاطفية تسير بشكل جيد ومناسب لطبيعة حياتك فشريك حياتك يثبت يوما بعد يوم أنه الأحق بك ويبذل مجهودا كبيرا لإسعادك وإدخال البهجة على قلبك كما أنه لا يضغط عليك فى شىء وينتظر أن تترف بالمثل.>على مستوى العمل والمال>عملك يسير بشكل مناسب فلا شىء يتغير أنت فق تحتاج إلى إجازة طويلة تستعيد فيها حياتك وحيويتك التى كنت معتادا عليها، حاول أن تحل على هذه الإجازة لتعود بكامل قوتك لتعمل وتحقق نجاحات.>مواليد برج العقرب لديهم شخصية قوية لا يمكن هزيمتها بسهولة روحهم المرحة يمكنها التغلب على المشكلات لا يحبون العيش مع شخصيات لا تشبههم ودائما طموحون ولديهم أمل فى الحياة ومحبون للمغارة والسفر.>حياتك العاطفية غير واضحة خلال هذه الفترة فهناك من يحاول التقرب منك ولكنك غير متأكد من طبيعة مشاعره لذلك لا تريد أن تعشم نفسك بأمور غير واضحة، لا تتسرع واترك كل شىء يأخذ وقته.>على مستوى العمل والمال>حياتك العملية بدأت تضغط على أعصابك وتشعر أن طاقتك اقتربت من الانتهاء وأنك تحتاج إلى راحة تقضيها مع أصدقائك أو وحدك بعيدا عن الضغط والعمل المستمر، لذلك لا تتخلى عن ذلك.>مواليد برج القوس من الشخصيات التى تحب أن تلقها فى حياتك فلديهم روح مرحة وأحلام وطموحات كبيرة، يمكن الاعتماد عليهم والثقة فى آرائهم، لا يحبون الكذب والنفاق ويمكن كسب صداقاتهم بالراحة وبشكل سريع دون مجهود.>حياتك العاطفية تمر ببعض المشكلات ولكنك اعتدت على ذلك ولم يعد هذا الأمر يغضبك بعد الآن وتفكر جديا فى وضع نهاية لهذه العلاقة التى أصبحت ترهقك بشكل كبير وأنت تستطيع فعل ذلك فلا تعود فى قرارك.>حياتك العملية جيدة وأنت تحب عملك وتبذل فيه مجهودا كبيرا ولكنه أصبح يشكل حملا كبيرا عليك ولا يمكنك أن تأخذ بضعة الأيام لنفسك وتشعر أن حياتك كلها أصبحت تتمحور حول العمل وهذا يغضبك.>مواليد برج الجدى لديهم قدر كبير من القدرة على تحمل المسئولية وعقبات قرارتهم ولديهم أهداف كبيرة فى حياتهم يسهون لتحقيقها، لديهم قدرة على التحمل والصبر ولكنهم يعانون العند بشكل كبير وهذا يؤثر على حياتهم ومن حولهم.>لا تحاول أن تعيد علاقة انتهت ولا تسعى تجاه شخص قرر بكامل إرادته أن ينهى علاقته بك لأنك تعلم جيدا أنه تحمل منك الكثير وقراره لن يعود فيه مرة أخرى، حياتك يجب أن تسير وتحاول أن تفكر جيدا قبل اتخاذ أى خطوة تجاه علاقاتك الماضية.>على مستوى العمل والمال>عملك بدأ فى التعافى وأنت الآن على الطرق السليم وتبذل مجهود أكبر لثبت نفسك وهذا يجعلك تشعر بشكل جيد، ولكن عليك أن تفكر فى الخطوة القادمة خاصة أن هناك من سبقوك بخطوات.>مواليد برج الدلو هم أشخاص لهم مستقبل باهر لديهم شخصيات جذابة ويحبون السفر والمغامرة والابتكار فى مجالات مختلفة، روحهم المرحة تجعلهم محل اهتمام الآخرين فهم شخصيات لا يمكن استبدالهم بآخرين.>لا تتردد فى اتخاذ خطوة تجاه من تحب فأنت الآن واثق من أن الشعور المتبادل فعليك أما التقرب أو الابتعاد لأن المنطقة الوسط ليست جيدة لقضاء وقت طويل فيها، كما عليك عدم التعميم فكل شخص لديه طابع مختلف.>أنت شخص ذكى مبدع ولديك عدد من الأفكار والأهداف التى لا يختلف عليها أحد ولكنك تحتاج لبذل مجهود أكبر فى حياتك لكى تصل لما تريد فأنت لديك كافة المؤهلات ولكنك تحتاج إلى الدفع للاستمرار.>مواليد برج الحوت شخصيات مرحة ومحبة للحياة ولديهم شخصية جذابة ومثيرة للاهتمام يعانون من بعض المشكلات فى حياتهم التى تؤثر عليهم بشكل كبير ويمكن لمشكلة بسيطة أن تضفى عليهم الحزن.>توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى>حياتك العاطفية الآن أفضل فأنت ابتعدت عن شخص لم يكن يحمل لك أى مشاعر وأنت لا تساهم فى تحسن الأمر بالحزن فعليك أن تكون أكثر تفاؤلا وترى الحياة بمنظور آخر وتبدأ فى تحسن حياتك.>عليك البدء فى العمل فى ما هو متاح فالانتظار لن يفيدك بشىء على الإطلاق فأفضل طريقة لتصل للعمل المناسب هى تجربة أعمال مختلفة.