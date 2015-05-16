لماذا غاب راشد الماجد عن حفل تتويج النصر؟

في الوقت الذي اعتذر به النجم راشد الماجد عن إحياء حفل ختام دوري جميل لكرة القدم والتي ستشهد تتويج نادي النصر بطلاً للدوري للمرة الثانية على التوالي ، تواترت أنباء عن تعرضه لوعكة صحية، إلا أن المطرب فايز السعيد كتب تغريدة في "تويتر" قال فيها:" راشد الماجد بخير والحمدلله"، في حين قال خالد النفناف المنسق الإعلامي لعبداللطيف جميل :#راشد_الماجد اعتذر عن حضور حفل نهائي الدوري لظروفه الصحية. أما اغنيته للدوري ستبث في الحفل الليلة".

وأهدى العديد من الفنانين أغاني للنصر منهم شمس ورابح صقر. إلا أن أغنية الأخير "قالوا الشمس" استفزت الجمهور الهلالي المنافس للجمهور النصراوي بسبب آخر مقطع والذي تضمن كلمة "هيا تعال" متهمين صقر بالتعصب الرياضي. مما حدا بوسائل الإعلام بتحريض الجمهور الهلالي لمقاطعة أغاني رابح صقر.