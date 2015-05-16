شاهدي تيم حسن في طفولته..بالصور

قام الفنّان السوري تيم حسن بمفاجأة متابعيه على صفحاته الرّسمية على مواقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتويتر"، بنشره صورة له أيّام كان طفلاً صغيراً.

وكتب حسن لمتابعيه "صباح الخير.. العمر لحظة .. صح، حط صورتك وإنت صغير"، وتفاعل عدد كبير من المعجبين والمتابعين مع حسن، وعبّروا عن إعجابهم بوسامته البيّنة الملامح منذ نعومة أظافره".

وقام النجم السوري في منشور آخر، بمغازلة مدينة دمشق ببيت شعر قاله الشّاعر ‏مهدي الجواهري‬، "وسِرْتُ قَصْدَكِ لا كالمُشْتَهي بَلَداً .. لكنْ كَمَنْ يَتَشَهّى وَجْهَ مَن عَشِقا".

وعلى الصّعيد الفنّي، يطل حسن خلال شهر رمضان بالمسلسل العربي المشترك "تشيلو"، وهو من تأليف الكاتب نجيب نصير، وإخراج سامر البرقاوي.