بالصور: زواج نجمة Spice Girls جيري هاليويل وفيكتوريا بيكهام تغيب

تزوجت المغنية والكاتبة الأمريكية Geri Halliwell نجمة فريق Spice Girls السابقة، من حبيبها Christian Horner نجم الـ Formula One، بعد علاقة حب دامت عام واحد.

Halliwell البالغة من العمر 42 عاماً و Horner الذي يصغرها بسنة واحدة فقط، تبادلا عهود الزواج يوم الجمعة في Woburn شرق العاصمة البريطانية لندن، بحضور الأهل والأصدقاء وبعض النجوم وإبنتها Bluebell البالغة من العمر 9 سنوات، التي رافقتها أثناء دخولها بالفستان الأبيض للقاء عريسها والحضور.

وذكرت بعض الصحف الأجنبية أن Geri إستوحت إطلالتها في هذه الليلة المميزة من الأميرة Kate Middleton، حيث أن فستانها الذي إختارته من دار Phillipa Lepley للأزياء، يشبه الذي إرتدته الدوقة في حفل زفافها الملكي عام 2011.

ومن بين زميلاتها في فريق Spice Girls، حضرت كل من Emma Bunton و Melanie Brown، بينما غابت النجمة Victoria Beckham التي تربطها علاقة صداقة قوية بالعروس، بسبب وجودها خارج بريطانيا هذه الفترة.

يشار إلى أن علاقة Geri Halliwell و Christian Horner الرومنسية خرجت للعلن في مارس 2014 بعد صداقة 4 أعوام، وفي نهاية العام نفسه أعلنا خطوبتهما بشكل رسمي.

هذا الزواج هو الثاني لـ Geri، بعد زواجها من الصحافي Sacha Gervasi الذي إنتهى في الـ 2010 وأثمر عن ولادة طفلتهما الوحيدة Bluebell.