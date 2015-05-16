أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: زواج نجمة Spice Girls جيري هاليويل وفيكتوريا بيكهام تغيب

Google+ Print

السبت 16-05-2015 00:56

تزوجت المغنية والكاتبة الأمريكية Geri Halliwell نجمة فريق Spice Girls السابقة، من حبيبها Christian Horner نجم الـ Formula One، بعد علاقة حب دامت عام واحد.

Halliwell البالغة من العمر 42 عاماً و Horner الذي يصغرها بسنة واحدة فقط، تبادلا عهود الزواج يوم الجمعة في Woburn شرق العاصمة البريطانية لندن، بحضور الأهل والأصدقاء وبعض النجوم وإبنتها Bluebell البالغة من العمر 9 سنوات، التي رافقتها أثناء دخولها بالفستان الأبيض للقاء عريسها والحضور.

وذكرت بعض الصحف الأجنبية أن Geri إستوحت إطلالتها في هذه الليلة المميزة من الأميرة Kate Middleton، حيث أن فستانها الذي إختارته من دار Phillipa Lepley للأزياء، يشبه الذي إرتدته الدوقة في حفل زفافها الملكي عام 2011.

ومن بين زميلاتها في فريق Spice Girls، حضرت كل من Emma Bunton و Melanie Brown، بينما غابت النجمة Victoria Beckham التي تربطها علاقة صداقة قوية بالعروس، بسبب وجودها خارج بريطانيا هذه الفترة.

يشار إلى أن علاقة Geri Halliwell و Christian Horner الرومنسية خرجت للعلن في مارس 2014 بعد صداقة 4 أعوام، وفي نهاية العام نفسه أعلنا خطوبتهما بشكل رسمي.

هذا الزواج هو الثاني لـ Geri، بعد زواجها من الصحافي Sacha Gervasi الذي إنتهى في الـ 2010 وأثمر عن ولادة طفلتهما الوحيدة Bluebell.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي