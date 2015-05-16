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محافظ قنا يشهد الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

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محافظ قنا يشهد الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج محافظ قنا يشهد الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج
شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وجاء الاحتفال، مساء اليوم، بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، بحضور الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ولفيف من القيادات الدينية، والتنفيذية، والأمنية بالمحافظة، حيث بدأ الحفل بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم.

وقال وكيل وزارة الأوقاف فى كلمته: "ليلة الإسراء والمعراج، تعلمنا دائما الفرار إلى الله بالدعاء عند الشدائد، كما تعلمنا التفاؤل والاستبشار وألا نيأس أو نقنط أبدًا من رحمة الله، فقد بدل الله حال نبيه إلى أحسن الأحوال"، ودعى المصريين إلى الصبر ودفع عجلة الإنتاج ووحدة الصف والمحبة والسلام ونبذ الفرقة للوصول بمصر إلى مزيد من التقدم والرقى.

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