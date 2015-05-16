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أوقاف المنيا تحتفل بالإسراء والمعراج بحضور المحافظ والقيادات الأمنية

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أوقاف المنيا تحتفل بالإسراء والمعراج بحضور المحافظ والقيادات الأمنية أوقاف المنيا تحتفل بالإسراء والمعراج بحضور المحافظ والقيادات الأمنية
احتفلت مديرية الأوقاف بالمنيا، اليوم، بذكرى الإسراء والمعراج الذى أقيم بمسجد سيدى أحمد الفولى، وسط آلاف المريدين الذين يحتفلون بمولد العارف بالله تزامنا مع ذكرى الإسراء والمعراج.

وتحدث الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية الأوقاف حول الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج فى ترسيخ الإيمان، وأهم المشاهد من رحلة الإسراء والمعراج ومكانة المسجد الأقصى فى الإسلام والصلاة وعظمتها ومكانتها فى الدين الإسلامى، وكذلك مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته، مدعمة بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.

بحضور اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا واللواء خالد يوسف مساعد أول وزير الداخلية لمديريتى أمن المنيا وأسيوط، واللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا واللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد والدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا.

تضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية.
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