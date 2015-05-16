ضبط 11 ألف عبوة مسلى نباتى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 11 ألفا و118 عبوة مسلى نباتى غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل شركة "إسكندرية للزيوت والصابون" التابعة لقطاع الأعمال العام.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين بقيام المسئولين بشركة إسكندرية للزيوت والصابون (قطاع أعمال)، تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدائرة قسم كرموز، بالتلاعب فى تاريخ الإنتاج المدون على عبوات المسلى النباتى من إنتاج الشركة، نتيجة عدم قدرة الشركة على تسويق المنتج، وعدم إقبال المستهلكين عليه.

وقد تبين من التحريات قيام مسئولى الشركة بعرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة بفرع الشركة بالقبارى بدائرة قسم مينا البصل، وباستهداف فرع الشركة، وضبط المدير المسئول وضبط 1853 كرتونة مسلى نباتى، داخل كل كرتونه 6 عبوات، تزن الواحدة 700 جرام، بإجمالى 11 ألفا و118 عبوة مسلى نباتى.

كما تبين أن الكراتين مدون عليها تاريخ إنتاج يونيو 2014 - ديسمبر 2014، وتلاحظ وجود تلاعب ومحو لتاريخ الإنتاج المدون على العبوات، ووضع تاريخ إنتاج جديد ديسمبر 2014 لمد فترة الصلاحية.

وبمواجهة المدير المسئول قرر بأن ذلك مسئولية إدارة الشركة، وتحرر محضر جنح مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.