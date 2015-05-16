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إصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى شرق نفق الشهيد أحمد حمدى

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إصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى شرق نفق الشهيد أحمد حمدى إصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة ملاكى شرق نفق الشهيد أحمد حمدى
شهد شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، مساء اليوم، حادث انقلاب سيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح قطعية بالرأس واليد.

تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى السويس شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بمسافة تبعد كيلومترًا اتجاه طريق الإسماعيلية، مما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات وجروح قطعة وتم نقلهم للمستشفى العام.

قال مصدر طبى لـ"اليوم السابع"، إن المصابين تم إسعافهم وحالتهم مستقرة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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