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خدعوك فقالوا.. رجيم قاس فور ولادتك مباشرة مناسب لصحتك

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خدعوك فقالوا.. رجيم قاس فور ولادتك مباشرة مناسب لصحتك خدعوك فقالوا.. رجيم قاس فور ولادتك مباشرة مناسب لصحتك
تعتبر زيادة وزن المرأة عقب الولادة أحد العوامل التى تسبب بعض المشاكل النفسية والاجتماعية نتيجة إصابتها بالسمنة، كما تعتبر عملية الرضاعة وتغذية مولودها أمرا مرهقا، وتحار أمام اتباع نظام غذائى أم لا.

زيادة وزن المرأة عقب الولادة


>قال الدكتور أحمد حسين الدسوقى أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية، إن كثيرا من النساء يعانين من الشعور بالاكتئاب عقب الولادة نتيجة التغيرات التى تطرا على شكل جسمها بسب الحمل والإنجاب، مما ينعكس ذلك على حالتها النفسية البدنية والصحية.

عدم اتباع نظام غذائى إلا بعد 60 يوما للمرأة عقب الولادة


>ويستكمل د. الدسوقى قائلا "هناك اختلاف آراء بين الأطباء حول قيام المرأة باتباع نظام غذائى لإنقاص وزنها عقب الولادة مباشر، لكن يجب على المرأة أن تنتظر فترة تترواح ما بين 50 إلى 60 يوما من الولادة لكى تسطيع القيام بنظام غذائى لإنقاص الوزن لكن هذا لا ينطبق على حالات الولادة المتعسرة ".

أهمية النظام الغذائى للمرأة عقب الولادة


>ويتابع د. الدسوقى قائلا "يجب على المرأة المرضع أن تقوم بتناول الغذاء الصحى والمتوازن بدلا من اتباعها نظام لإنقاص وزنها أو حمية غذائية قاسية، كما يجب على المرأة مراعاة بعض النصائح والإرشادات التالية أهمها:
>1) )الاهتمام بتناول وجبة الفطار التى يجب أن تتضمن البروتين البيض والجبن والذبادى.
>2)المحافظة على تناول 5 وجبات غذائية فى اليوم .
>3)الاهتمام بالنوم فترة الليل وساعة وسط النهار .
>4)الابتعاد عن الأغذية بالدهون أو السكريات والمياه الغازية والحلويات الوجبات السريعة.
>5)الاهتمام بشرب المياه بدلا من العصائر .

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مصر 365

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