أوقاف القاهرة تحرر محضرا لياسر برهامى لإلقائه درسا بمسجد بالمقطم

كشف الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، عن تحرير مديرية أوقاف القاهرة، محضرا رسميا للداعية السلفى ياسر برهامى، برقم 2880 وذلك لقيام برهامى بإلقاء درس بمسجد الخليل بالمقطم، بإدعاء أن المسجد تابع للدعوة السلفية، وإلقاء الدرس بالقاهرة برغم أن التصريح الحاصل عليه خاص فقط بالإسكندرية.

وقال طايع لـ"اليوم السابع": "تم تحرير المحضر طبقا لحق الضبطية القضائية الممنوحة لمسئولى الأوقاف، والمسجد جديد مبنى بالطوب البلوك وسقفه بالصاج، والدعوة السلفية تسعى للسيطرة عليه"، مضيفا أنه تم تعيين الشيخ مصطفى محمد إسماعيل خطيبا له".

كما تم القبض على رجل يجمع مالا بدون تصريح، وتم التحفظ على ثلاث صناديق جمع مال، وسُلمت لفضيلة الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة الأوقاف القاهرة ليشكل لجنة لفتحها واتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات.

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