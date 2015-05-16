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اقتراب المستشار أبو عيانة من منصب رئيس نادى قضاة الإسكندرية للمرة الثانية

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اقتراب المستشار أبو عيانة من منصب رئيس نادى قضاة الإسكندرية للمرة الثانية اقتراب المستشار أبو عيانة من منصب رئيس نادى قضاة الإسكندرية للمرة الثانية
كشفت مصادر، أن المؤشرات الأولية للفوز بمقعد رئيس نادى القضاة تتجه نحو المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، للمرة الثانية على التوالى، وذلك بعد فرز صناديق 3 لجان.

ويخوض المستشار عبد العزيز أبو عيانة الانتخابات بقائمة موحدة من المستشارين والقضاة ووكلاء النيابة، أمام المستشارين أيمن رمضان، وشوقى الزقم، الرؤساء بمحاكم الاستئناف.

وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من المرشحين على قائمة المستشار أبو عيانة يواصلون تقدمهم فى الانتخابات، مشيراً إلى أنه لا تزال عملية فرز الصناديق مستمرة ولم يتم الإعلان عن النتائج بصورة نهائية.

ويتنافس 44 مرشحاً لحسم 14 مقعداً بواقع 3 مقاعد للمستشارين و5 لرؤساء المحاكم والقضاة و5 لأعضاء النيابة، بينما يتنافس على مقاعد المستشارين، يتنافس 10 مرشحين لاختيار 3 منهم.
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