«أون تي في» توضح حقيقة وقف برنامج الإعلامية ريم ماجد

أصدرت قناة «أون تي في» بيانا بشأن ما يثار حول أزمة منع برنامج الإعلاميه ريم ماجد «جمع مؤنث سالم» جاء نصه :

> تؤكد القناة إن البرنامج الخاص بالاعلامية ريم ماجد لم يتم الغاؤه انما تم تأجيله الي حين الانتهاء من اعادة هيكلة الخريطة الجديدة للقناة و التي تعكف عليها الادارة حاليا خاصة و ان هذا البرنامج يعرض علي التوازي مع قناة دويتشه فيله الالمانية و من انتاجها ، و رغم ان سياسة القناة ترفض التعليق علي الشائعات الا ان تقديرنا للزميلة ريم ماجد و لمشاهدينا حتم علينا هذا التوضيح.

> وتقوم قنوات اون تي في حاليا باعادة النظر في خريطتها البرامجية و دراسة محتوي البرامج و مواعيدها لتحقق كل منها اعلي نسبة مشاهدة مرجوة لها خصوصا بعد وقف العديد من البرامج خلال الشهور الماضية علي راسها البرلمان للاعلامي نصر القفاص والذي توقف بعد تاجيل الانتخابات البرلمانية و في الملعب للكابتن خالد الغندور مما دفعها لاتخاذ هذه الخطوة .

> ومن المنتظر ان يدخل برنامج جمع مؤنث سالم للاعلامية ريم ماجد ضمن هذه الخطوة التطويرية لتقديمه في الوقت مناسب يحقق اعلي نسبة مشاهدة له بعد التنسيق مع مؤسسة دويتشه فيلا الالمانية بصفتها .منتجته والشريك الاعلامي لاون تي في .و ان ما تم تناوله علي مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح