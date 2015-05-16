حملة توقيعات بالغربية لمدير الأمن لاستبعاد عمدة قرية شقرف

حالة غضب عارمة بقرية شقرف

دشن أبناء قرية شقرف التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، حملة توقيعات لمطالبة مدير الأمن اللواء عبد الحميد الحصى، بإقالة عمدة القرية.>وأصابت حالة من الغضب الشديد، أبناء قرية شقرف، التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، بسبب عمدة القرية (أيمن.م.غ) بعد أن كشف الأهالى وجود علاقات جنسية له مع عدد من السيدات سيئات السمعة، وإهماله القرية، وعدم تدخله لحل مشكلات أبنائها، وهو ما دفعهم لتقديم مذكرة عاجلة للواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، طالبوا فيها بسرعة استبعاده.

وقال الأهالى فى المذكرة، إن عمدة القرية غير موجود بالقرية ويسكن فى مدينة طنطا بشارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع كفر عصام بجوار مبنى الأمن الوطنى، وسبق أن تم ضبطه بسلاح والده المتوفى والذى ادعى أنه قام بتسليمه جهة الاختصاص وتحرر عن الواقعة المحضر 95080 لسنة 2002 إدارى مركز طنطا.

مذكرة الأهالى: العمدة محكوم عليه غيابيًا بالحبس 3 سنوات

>وأوضح الأهالى فى المذكرة المقدمة لمدير أمن الغربية أن عمدة القرية حُكم عليه غيابيًا بالحبس 3 سنوات فى قضية تحمل رقم 9735 لسنة 2005 برقم حصر 13891 ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن إلى جانب أنه متهم فى قضية تزوير تمثلت فى توقيع والده على شيكات بنكية وإيصالات الصرف من خزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى ببرما بمبلغ قيمته 350 ألف جنيه، كما أنه متهم بالتحريض فى القضية 5143 لسنة 2014 إدارى مركز طنطا وتقدم المجنى عليه بتظلم للمحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية.

وأشار الأهالى إلى أن العمدة سلوكه سىء ويتناول المخدرات ويُحدث الفتن بين أهالى القرية والخوض فى أعراض النساء وتسبب فى طلاق سيدة من زوجها، وطالب الأهالى فى المذكرة بالتحقيق فى هذه التهم المسندة للعمدة.

وقال صبحى فتحى أبو العطى الحبيبى، أحد أبناء القرية، إن العمدة له علاقات جنسية بالعديد من السيدات، وتم تسريب مقاطع جنسية له تجمعه بسيدات فى أوضاع مخلة، وتعاطيه المخدرات، وخوضه فى أعراض النساء، وتجارته فى المواد المخدرة، مضيفا أن العمدة كان سببا فى طلاق سيدة من زوجها قائلا: "البلد هتولع بسببه".

وأشار أحمد الكردى، ضابط سابق بالقوات المسلحة، إلى أن العمدة يعيش فى مدينة طنطا، ولا يتواجد بالقرية بصفة دائمة، ولا يتدخل لحل مشكلات القرية مؤكدا أنه لا يجب أن يمثل القرية، مطالبًا بتحقيق الأجهزة الأمنية فى البلاغ واستبعاد عمدة القرية فورا.



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