هانى المسيرى يشهد انطلاق فعاليات مهرجان "إسكندرية فرحة"

شهد الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم، انطلاق فعاليات مهرجان "إسكندرية فرحة" الذى تنظمه لجنة العمل المدنى بالمحافظة بمنطقة كوم الدكة فى إطار حرص المحافظة على نشر البهجة بين المواطنين، واهتمامًا منها بالنواحى الثقافية والفنية، ويهدف المهرجان إلى إيصال الفن لكل نواحى المحافظة التى تفتقر الاهتمام الثقافى والفنى.

وبدأت فعاليات المهرجان من منطقة كوم الدكة بحى وسط، وتضمنت عروضًا فنية وأدائية (تنورة – مارش) وورش عمل للأطفال ومنها تقديم رسومات للأطفال.

يذكر أن المهرجان هو الأول من نوعه فى محافظة الإسكندرية، وسيتكرر الاحتفال به كل جمعة فى مناطق مختلفة فى الإسكندرية وشارك فى المهرجان مجموعة من الشباب المتطوعين وفرقة أوسكاريزما وفرقة الدراويش.



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التنورة فى مهرجان الفرحة بالإسكندرية



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الأطفال يشاركون فى المهرجان



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الفرقة الموسيقية بوسط الإسكندرية